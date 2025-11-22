$42.150.00
16:36 • 2814 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 3444 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 7788 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 11461 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 11539 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15044 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18190 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20587 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26867 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 41939 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
публикации
Эксклюзивы
112 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 270 просмотра

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, атакуя вблизи Волчанска и других населенных пунктов.

112 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 62 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили одну вражескую атаку, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили четыре вражеские атаки в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении россияне семь раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки. Силы обороны остановили шесть атак противника, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении сейчас продолжается одно боевое столкновение в направлении населенного пункта Константиновка.

На Константиновском направлении захватчики девять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенного пункта Николаевка. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении 21 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное и Филиал. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор 13 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское и Злагода. Сейчас Силы обороны ведут бои в двух локациях.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили тринадцать атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Красное, Малиновка, Высокое. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглась Варваровка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили врага, который пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, однако Силы обороны успешно остановили вражеские попытки.

Армия РФ за сутки потеряла 1170 человек и 74 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ22.11.25, 07:52 • 3334 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Константиновка
Купянск