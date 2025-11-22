112 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 62 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили одну вражескую атаку, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили четыре вражеские атаки в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении россияне семь раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки. Силы обороны остановили шесть атак противника, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении сейчас продолжается одно боевое столкновение в направлении населенного пункта Константиновка.

На Константиновском направлении захватчики девять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенного пункта Николаевка. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении 21 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное и Филиал. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор 13 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское и Злагода. Сейчас Силы обороны ведут бои в двух локациях.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили тринадцать атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Красное, Малиновка, Высокое. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглась Варваровка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили врага, который пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, однако Силы обороны успешно остановили вражеские попытки.

Армия РФ за сутки потеряла 1170 человек и 74 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ