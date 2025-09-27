11 поїздів затримуються після нічної атаки рф, у тому числі один на понад 5 годин - Укрзалізниця

$41.490.00
26 вересня, 14:33
26 вересня, 14:01
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
26 вересня, 06:40
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30266 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
У 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету у зоні, де життя неможливе 27 вересня, 01:36
Розвідувальний корабель рф шпигував за підводними кабелями Європи 27 вересня, 01:56
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересня 27 вересня, 05:02
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій 06:00
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі 08:28
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій 06:00
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 14:01
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків 26 вересня, 12:18
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 48038 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
26 вересня, 06:40
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Метте Фредеріксен
Роксолана Підласа
Україна
Данія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Норвегія
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись 26 вересня, 14:33
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів 26 вересня, 09:12
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans 26 вересня, 07:07
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень 25 вересня, 10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії 25 вересня, 06:17
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
The Washington Post

11 поїздів затримуються після нічної атаки рф, у тому числі один на понад 5 годин - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

В Укрзалізниці повідомили, що після нічної атаки рф дронами на залізничну інфраструктуру Одещини, 11 поїздів затримуються. Один з них затримується на понад 5 годин.

11 поїздів затримуються після нічної атаки рф, у тому числі один на понад 5 годин - Укрзалізниця

Після нічної атаки рф дронами на залізничну інфраструктуру Одещини у дорозі затримується 11 поїздів, один з них - на понад 5 годин, повідомили оновлені на 12:14 27 вересня дані в Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:

  • №749/750 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+5:31)
    • №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+1:54)
      • №785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:41)
        • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:32)
          • №705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:30)
            • №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:19)
              • №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:18)
                • №83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:14)
                  • №233/234 Ворохта-Київ-Пас. (+0:14)
                    • №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:11)
                      • №733/734 Дніпро-Головний-Київ-Пас. (+0:08).

                        росіяни атакували залізницю на Одещині: рух поїздів уже відновлено, відставання від графіка скорочують27.09.25, 09:24 • 2402 перегляди

                        Юлія Шрамко

                        СуспільствоУНН-Одеса
                        Одеська область
                        Українська залізниця
                        Дніпро (місто)
                        Шостка
                        Будапешт
                        Краматорськ
                        Запоріжжя
                        Львів
                        Київ
                        Харків