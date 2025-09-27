11 поїздів затримуються після нічної атаки рф, у тому числі один на понад 5 годин - Укрзалізниця

Після нічної атаки рф дронами на залізничну інфраструктуру Одещини у дорозі затримується 11 поїздів, один з них - на понад 5 годин, повідомили оновлені на 12:14 27 вересня дані в Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:

№749/750 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+5:31)

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+1:54)

№785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:41)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:32)

№705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:30)

№93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:19)

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:18)

№83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:14)

№233/234 Ворохта-Київ-Пас. (+0:14)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:11)

№733/734 Дніпро-Головний-Київ-Пас. (+0:08).

