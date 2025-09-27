11 поїздів затримуються після нічної атаки рф, у тому числі один на понад 5 годин - Укрзалізниця
Київ • УНН
Після нічної атаки рф дронами на залізничну інфраструктуру Одещини у дорозі затримується 11 поїздів, один з них - на понад 5 годин, повідомили оновлені на 12:14 27 вересня дані в Укрзалізниці, пише УНН.
Деталі
За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:
- №749/750 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+5:31)
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+1:54)
- №785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:41)
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:32)
- №705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:30)
- №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:19)
- №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:18)
- №83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:14)
- №233/234 Ворохта-Київ-Пас. (+0:14)
- №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:11)
- №733/734 Дніпро-Головний-Київ-Пас. (+0:08).
