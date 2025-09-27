$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
росіяни атакували залізницю на Одещині: рух поїздів уже відновлено, відставання від графіка скорочують

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру Одеської області, спричинивши пошкодження. Постраждалих немає, рух поїздів відновлено.

росіяни атакували залізницю на Одещині: рух поїздів уже відновлено, відставання від графіка скорочують

Російські війська дронами атакували залізничну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого є пошкодження. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

"Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження", - повідомили в Укрзалізниці.

Повідомляється, що серед залізничників та пасажирів ніхто не постраждав.

"Завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів",- говориться у повідомленні.

Рух поїздів уже відновлено - ми докладаємо максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка

- повідомили в УЗ.

Доповнення

В Одеській області днем раніше скасували та змінили маршрути низки приміських поїздів внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через бойові дії.

Після чергової нічної атаки рф, які призвели до знеструмлень на залізниці і пошкодження інфраструктури, у дорозі затримувалися 26 вересня 15 поїздів, два з яких - на понад 5 годин.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Одеська область
Українська залізниця