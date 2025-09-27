росіяни атакували залізницю на Одещині: рух поїздів уже відновлено, відставання від графіка скорочують
Київ • УНН
Російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру Одеської області, спричинивши пошкодження. Постраждалих немає, рух поїздів відновлено.
Деталі
"Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження", - повідомили в Укрзалізниці.
Повідомляється, що серед залізничників та пасажирів ніхто не постраждав.
"Завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів",- говориться у повідомленні.
Рух поїздів уже відновлено - ми докладаємо максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка
Доповнення
В Одеській області днем раніше скасували та змінили маршрути низки приміських поїздів внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через бойові дії.
Після чергової нічної атаки рф, які призвели до знеструмлень на залізниці і пошкодження інфраструктури, у дорозі затримувалися 26 вересня 15 поїздів, два з яких - на понад 5 годин.