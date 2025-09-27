$41.490.08
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
россияне атаковали железную дорогу в Одесской области: движение поездов уже восстановлено, отставание от графика сокращают

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Российские войска атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру Одесской области, вызвав повреждения. Пострадавших нет, движение поездов восстановлено.

россияне атаковали железную дорогу в Одесской области: движение поездов уже восстановлено, отставание от графика сокращают

Российские войска дронами атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

"Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения", - сообщили в Укрзализныце.

Сообщается, что среди железнодорожников и пассажиров никто не пострадал.

"Благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", - говорится в сообщении.

Движение поездов уже возобновлено - мы прилагаем максимум усилий, чтобы сократить отставание от графика

- сообщили в УЗ.

Дополнение

В Одесской области днем ранее отменили и изменили маршруты ряда пригородных поездов вследствие повреждения энергетической инфраструктуры из-за боевых действий.

После очередной ночной атаки рф, которые привели к обесточиваниям на железной дороге и повреждению инфраструктуры, в пути задерживались 26 сентября 15 поездов, два из которых - более чем на 5 часов.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Одесская область
Украинская железная дорога