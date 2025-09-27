россияне атаковали железную дорогу в Одесской области: движение поездов уже восстановлено, отставание от графика сокращают

Российские войска дронами атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

"Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения", - сообщили в Укрзализныце.

Сообщается, что среди железнодорожников и пассажиров никто не пострадал.

"Благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", - говорится в сообщении.

Движение поездов уже возобновлено - мы прилагаем максимум усилий, чтобы сократить отставание от графика - сообщили в УЗ.

Дополнение

В Одесской области днем ранее отменили и изменили маршруты ряда пригородных поездов вследствие повреждения энергетической инфраструктуры из-за боевых действий.

После очередной ночной атаки рф, которые привели к обесточиваниям на железной дороге и повреждению инфраструктуры, в пути задерживались 26 сентября 15 поездов, два из которых - более чем на 5 часов.