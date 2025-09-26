На Одещині скасували низку приміських поїздів через пошкодження внаслідок бойових дій

$41.410.03
Ексклюзив
05:30 • 5358 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 17731 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 30835 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 29250 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 63395 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 41063 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61314 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59926 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77968 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56254 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Популярнi новини
У Білому домі називали різку "атаку" Трампа на росію "переговорною тактикою" - WP25 вересня, 20:15 • 10429 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 14349 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 4700 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 14075 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 9544 перегляди
Публікації
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 5364 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 21678 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 28185 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 35768 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 63398 перегляди
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 24421 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 32723 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 66190 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 124015 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 82171 перегляди
На Одещині скасували низку приміських поїздів через пошкодження внаслідок бойових дій

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Одеська залізниця тимчасово скасовує рейси приміських поїздів №6208, №6207, №6254, №6256 та змінює маршрут поїзда №6255 з 26 вересня. Це пов'язано з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій, що призвело до затримок інших рейсів.

На Одещині скасували низку приміських поїздів через пошкодження внаслідок бойових дій

В Одеській області скасували та змінили маршрути низки приміських поїздів внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через бойові дії, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій тимчасово скасовуємо рейси приміських поїздів Одещини

- повідомили в УЗ.

За даними компанії, 26 вересня тимчасово скасовуємо такі поїзди:

  • №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;
    • №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
      • №6254 Одеса-Головна – Подільськ;
        • №6256 Одеса-Головна – Вапнярка

          Також вказано, що за зміненим маршрутом курсуватиме:

          • №6255 Вапнярка - Подільськ (замість Вапнярка – Одеса-Головна)

            "Два приміських поїзди №6251 та №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом", - ідеться у повідомленні.

            Наразі зі станції Іванівка, як зазначається, є такі затримки:

            • №6251 – понад 3,5 години;
              • №6253 – понад 2 години.

                Мандрівників закликали врахувати зміни при подорожах. 

                15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця25.09.25, 13:30 • 15723 перегляди

                Юлія Шрамко

                Суспільство
                Електроенергія
                Подільськ
                Одеса