На Одещині скасували низку приміських поїздів через пошкодження внаслідок бойових дій
Київ • УНН
Одеська залізниця тимчасово скасовує рейси приміських поїздів №6208, №6207, №6254, №6256 та змінює маршрут поїзда №6255 з 26 вересня. Це пов'язано з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій, що призвело до затримок інших рейсів.
В Одеській області скасували та змінили маршрути низки приміських поїздів внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через бойові дії, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій тимчасово скасовуємо рейси приміських поїздів Одещини
За даними компанії, 26 вересня тимчасово скасовуємо такі поїзди:
- №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;
- №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
- №6254 Одеса-Головна – Подільськ;
- №6256 Одеса-Головна – Вапнярка
Також вказано, що за зміненим маршрутом курсуватиме:
- №6255 Вапнярка - Подільськ (замість Вапнярка – Одеса-Головна)
"Два приміських поїзди №6251 та №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом", - ідеться у повідомленні.
Наразі зі станції Іванівка, як зазначається, є такі затримки:
- №6251 – понад 3,5 години;
- №6253 – понад 2 години.
Мандрівників закликали врахувати зміни при подорожах.
