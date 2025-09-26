В Одесской области отменили ряд пригородных поездов из-за повреждений в результате боевых действий
Киев • УНН
Одесская железная дорога временно отменяет рейсы пригородных поездов №6208, №6207, №6254, №6256 и изменяет маршрут поезда №6255 с 26 сентября. Это связано с повреждением энергетической инфраструктуры в результате боевых действий, что привело к задержкам других рейсов.
В Одесской области отменили и изменили маршруты ряда пригородных поездов вследствие повреждения энергетической инфраструктуры из-за боевых действий, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий временно отменяем рейсы пригородных поездов Одесской области
По данным компании, 26 сентября временно отменяем следующие поезда:
- №6208 Одесса-Главная – Раздельная 1;
- №6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная;
- №6254 Одесса-Главная – Подольск;
- №6256 Одесса-Главная – Вапнярка
Также указано, что по измененному маршруту будет курсировать:
- №6255 Вапнярка - Подольск (вместо Вапнярка – Одесса-Главная)
"Два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщениями Вапнярка – Одесса-Главная сцеплены в один состав и курсируют по маршруту с резервным тепловозом", - говорится в сообщении.
Сейчас со станции Ивановка, как отмечается, есть такие задержки:
- №6251 – более 3,5 часов;
- №6253 – более 2 часов.
Путешественников призвали учесть изменения при поездках.
