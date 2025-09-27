11 поездов задерживаются после ночной атаки рф, в том числе один более чем на 5 часов - Укрзализныця
Киев • УНН
В Укрзализныце сообщили, что после ночной атаки РФ дронами на железнодорожную инфраструктуру Одесской области 11 поездов задерживаются. Один из них задерживается более чем на 5 часов.
После ночной атаки рф дронами на железнодорожную инфраструктуру Одесской области в пути задерживается 11 поездов, один из них - более чем на 5 часов, сообщили обновленные на 12:14 27 сентября данные в Укрзализныце, пишет УНН.
Детали
По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:
- №749/750 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+5:31)
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+1:54)
- №785/786 Киев-Пасс.-Шостка (+0:41)
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:32)
- №705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:30)
- №93/94 Хелм-Харьков-Пасс. (+0:19)
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:18)
- №83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:14)
- №233/234 Ворохта-Киев-Пасс. (+0:14)
- №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+0:11)
- №733/734 Днепр-Главный-Киев-Пасс. (+0:08).
