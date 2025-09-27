$41.490.00
26 сентября, 14:33 • 42355 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 82831 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 34902 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 34238 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 33270 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25312 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 47887 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 50198 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49810 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30247 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
11 поездов задерживаются после ночной атаки рф, в том числе один более чем на 5 часов - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

В Укрзализныце сообщили, что после ночной атаки РФ дронами на железнодорожную инфраструктуру Одесской области 11 поездов задерживаются. Один из них задерживается более чем на 5 часов.

11 поездов задерживаются после ночной атаки рф, в том числе один более чем на 5 часов - Укрзализныця

После ночной атаки рф дронами на железнодорожную инфраструктуру Одесской области в пути задерживается 11 поездов, один из них - более чем на 5 часов, сообщили обновленные на 12:14 27 сентября данные в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

  • №749/750 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+5:31)
    • №127/128 Запорожье-1-Львов (+1:54)
      • №785/786 Киев-Пасс.-Шостка (+0:41)
        • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:32)
          • №705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:30)
            • №93/94 Хелм-Харьков-Пасс. (+0:19)
              • №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:18)
                • №83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:14)
                  • №233/234 Ворохта-Киев-Пасс. (+0:14)
                    • №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+0:11)
                      • №733/734 Днепр-Главный-Киев-Пасс. (+0:08).

