11 поездов задерживаются после ночной атаки рф, в том числе один более чем на 5 часов - Укрзализныця

После ночной атаки рф дронами на железнодорожную инфраструктуру Одесской области в пути задерживается 11 поездов, один из них - более чем на 5 часов, сообщили обновленные на 12:14 27 сентября данные в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

№749/750 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+5:31)

№127/128 Запорожье-1-Львов (+1:54)

№785/786 Киев-Пасс.-Шостка (+0:41)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:32)

№705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:30)

№93/94 Хелм-Харьков-Пасс. (+0:19)

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:18)

№83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:14)

№233/234 Ворохта-Киев-Пасс. (+0:14)

№31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+0:11)

№733/734 Днепр-Главный-Киев-Пасс. (+0:08).

