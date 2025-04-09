На Волчанском направлении егеря-десантники 71-й бригады отбили штурм противника и взяли в плен 6 россиян. Бой длился три часа после подбития вражеской МТ-ЛБ и попытки оккупантов захватить здание.
россия активно снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для использования в Украине. Их могут применять как мобильные огневые средства из-за недостатка других бронетранспортеров, потерянных в войне.
Агенты "АТЕШ" провели разведку автопарка черноморского флота рф в Севастополе. Обнаружено движение военной техники и гауптвахту, где удерживают "отказников" из 810-й бригады морской пехоты.
За сутки произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 33 боя. ВСУ отбили большинство атак, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.
6 августа спецназовцы ГУР провели операцию на Тендровской косе в Черном море. Уничтожена вражеская техника, личный состав и фортификации, украинские бойцы вернулись без потерь.
С начала суток произошло 113 боевых столкновений на разных участках фронта, горячее всего было на Покровском направлении, где украинские военные отбили 20 обстрелов и ведут еще 17 боев.
На отдельных участках Харьковского направления Вооруженные силы Украины достигли успехов, отбив атаки и нанеся противнику значительные потери, тогда как на Купянском и других направлениях ситуация остается напряженной и продолжаются боевые столкновения.
21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.
Российские войска ложно утверждают, что заняли село Белогоровка, но украинские десантники из 81-й аэромобильной бригады за последние два дня уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 бронемашин.
Большая колонна из около 60 российских военных машин, включая боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры МТ-ЛБ, прибыла в минск, беларусь.
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили до роты российских морских пехотинцев и военную технику.
В 24 боевых столкновениях на Купянском направлении украинские военные уничтожили 293 российских военнослужащих и уничтожили 37 единиц техники и вооружения.
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.