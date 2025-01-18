На Волчанском направлении егеря-десантники взяли в плен 6 российских оккупантов

Егери-десантники взяли в плен 6 российских оккупантов во время штурмовых действий противника на Волчанском направлении. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, пишет УНН.

Детали

Противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета - говорится в сообщении.

уцелевшие россияне спешились и впоследствии начали штурмовать здание, оборону которого держали воины 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

Егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов. При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов - отмечается в заметке.

Напомним

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