"Мы туда с Гренландии пришли": азовці взяли в полон ескімоса

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" взяли в полон ескімоса під час бойових дій на Торецькому напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну гвардію України.

"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата зс рф. Він виявився вихідцем з національної меншини росії – народу ескімосів. Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.

Доповнення

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