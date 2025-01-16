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"Мы туда с Гренландии пришли": азовці взяли в полон ескімоса

"Мы туда с Гренландии пришли": азовці взяли в полон ескімоса

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На Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон російського військового ескімоського походження. Полонений розповів про дискримінацію корінних народів у Росії.

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" взяли в полон ескімоса під час бойових дій на Торецькому напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну гвардію України.

"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата зс рф. Він виявився вихідцем з національної меншини росії – народу ескімосів. Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.

Доповнення

На Курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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