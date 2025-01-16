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"Мы туда с Гренландии пришли": азовцы взяли в плен эскимоса

Киев  •  УНН

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На Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен российского военного эскимосского происхождения. Пленный рассказал о дискриминации коренных народов в россии.

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в плен эскимоса во время боевых действий на Торецком направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата вс рф. Он оказался выходцем из национального меньшинства россии - народа эскимосов. Пленный сделал экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные" штурмы, всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев.

Дополнение

На Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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