На Вовчанському напрямку єгері-десантники взяли у полон 6 російських окупантів

Єгері-десантники взяли в полон 6 російських окупантів під час штурмових дій противника на Вовчанському напрямку. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ, пише УНН.

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Противник намагався прорватися на бронетехніці, проте один із єгерів-десантників підбив ворожу МТ-ЛБ із гранатомету

росіяни, які вціліли спішилися та згодом почали штурмувати будівлю, оборону якої тримали воїни 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

Єгері викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. При підтримці бійців штурмової групи дружнього підрозділу, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів