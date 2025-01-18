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На Вовчанському напрямку єгері-десантники взяли у полон 6 російських окупантів

На Вовчанському напрямку єгері-десантники взяли у полон 6 російських окупантів

Київ • УНН

 • 36671 перегляди

На Вовчанському напрямку єгері-десантники 71-ї бригади відбили штурм противника та взяли в полон 6 росіян. Бій тривав три години після підбиття ворожої МТ-ЛБ та спроби окупантів захопити будівлю.

Єгері-десантники взяли в полон 6 російських окупантів під час штурмових дій противника на Вовчанському напрямку. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Противник намагався прорватися на бронетехніці, проте один із єгерів-десантників підбив ворожу МТ-ЛБ із гранатомету

- йдеться у повідомленні. 

росіяни, які вціліли спішилися та згодом почали штурмувати будівлю, оборону якої тримали воїни 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

Єгері викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. При підтримці бійців штурмової групи дружнього підрозділу, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів

- зазначається в дописі.

Нагадаємо 

На Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон російського військового ескімоського походження. Полонений розповів про дискримінацію корінних народів у Росії. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
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