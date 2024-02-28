Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны

Около 60 единиц российской военной техники прибыло в беларусь. Об этом в среду сообщило партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Агенты "АТЕШ" сообщили о прибытии большой колонны техники в минск. Всего около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ - говорится в сообщении движения в соцсетях.

Как отмечается, рашисты продолжают использовать территорию беларуси, в своей преступной войне.

"Наши сторонники в республике беларусь, внимательно отслеживают каждый шаг войск рф. Пишите нашим координаторам и передавайте информацию, которая не позволит оккупантам реализовывать свои преступные планы на территории республики беларусь", - призвали партизаны.

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