Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны
Киев • УНН
Большая колонна из около 60 российских военных машин, включая боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры МТ-ЛБ, прибыла в минск, беларусь.
Около 60 единиц российской военной техники прибыло в беларусь. Об этом в среду сообщило партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Агенты "АТЕШ" сообщили о прибытии большой колонны техники в минск. Всего около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ
Как отмечается, рашисты продолжают использовать территорию беларуси, в своей преступной войне.
"Наши сторонники в республике беларусь, внимательно отслеживают каждый шаг войск рф. Пишите нашим координаторам и передавайте информацию, которая не позволит оккупантам реализовывать свои преступные планы на территории республики беларусь", - призвали партизаны.
ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф26 февраля 2024, 13:40 • 19688 просмотров
Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны
Большая колонна из около 60 российских военных машин, включая боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры МТ-ЛБ, прибыла в минск, беларусь.
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