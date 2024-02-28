Велика колона російської техніки прибула до мінська - партизани
Київ • УНН
Велика колона з близько 60 російських військових машин, включаючи бойові машини піхоти БМП-2 і бронетранспортери МТ-ЛБ, прибула до мінська, білорусь.
Близько 60 одиниць російської військової техніки прибула до білорусі. Про це у середу повідомив партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
Агенти "АТЕШ" повідомили про прибуття великої колони техніки до мінська. Всього близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ
Як зазначається, рашисти продовжують використовувати територію білорусі, у своїй злочинній війні.
"Наші прихильники в республіці білорусь, уважно відстежують кожен крок військ рф. Пишіть нашим координаторам і передавайте інформацію, яка не дозволить окупантам реалізовувати свої злочинні плани на території республіки білорусь", - закликали партизани.
ЄС продовжив санкції проти білорусі через репресії та підтримку війни рф 26.02.24, 15:40 • 22704 перегляди