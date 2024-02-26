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ЄС продовжив санкції проти білорусі через репресії та підтримку війни рф

Київ • УНН

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Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти білорусі ще на рік до лютого 2025 року через триваючі репресії в країні та постійну підтримку війни росії проти України.

ЄС продовжив санкції проти білорусі через репресії та підтримку війни рф

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію санкцій проти білорусі, які були запроваджені через внутрішні репресії  в країні та підтримку війни росії проти України, ще на рік - до 28 лютого 2025 року.  Про це УНН повідомляє із посиланням на ​сайт Європейської ради

Деталі 

Як зазначається, рішення ухвалено з урахуванням триваючих репресій та різкого погіршення ситуації з правами людини в білорусі, а також тривалої участі країни в незаконній військовій агресії росії проти України.

Із серпня 2020 року ЄС запровадив низку пакетів індивідуальних і секторальних санкцій проти білорусі. Вони включають як індивідуальні заходи, так і обмеження для організацій та установ.

Індивідуальні обмежувальні заходи передбачають заморожування активів  та заборону на поїздки до ЄС.  Наразі у списку 37 організацій і  233 фізичні особи, включно з президентом білорусі олександром лукашенком. 

"Цими заходами ЄС дає зрозуміти відповідальним політичним та економічним діячам, що за їхні дії та підтримку режиму і росії доведеться заплатити", - йдеться у заяві Раді ЄС.

США засудили фальшиві парламентські і місцеві вибори у Білорусі25.02.24, 21:39 • 26625 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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