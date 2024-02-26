ЄС продовжив санкції проти білорусі через репресії та підтримку війни рф
Київ • УНН
Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти білорусі ще на рік до лютого 2025 року через триваючі репресії в країні та постійну підтримку війни росії проти України.
Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію санкцій проти білорусі, які були запроваджені через внутрішні репресії в країні та підтримку війни росії проти України, ще на рік - до 28 лютого 2025 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Європейської ради.
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Як зазначається, рішення ухвалено з урахуванням триваючих репресій та різкого погіршення ситуації з правами людини в білорусі, а також тривалої участі країни в незаконній військовій агресії росії проти України.
Із серпня 2020 року ЄС запровадив низку пакетів індивідуальних і секторальних санкцій проти білорусі. Вони включають як індивідуальні заходи, так і обмеження для організацій та установ.
Індивідуальні обмежувальні заходи передбачають заморожування активів та заборону на поїздки до ЄС. Наразі у списку 37 організацій і 233 фізичні особи, включно з президентом білорусі олександром лукашенком.
"Цими заходами ЄС дає зрозуміти відповідальним політичним та економічним діячам, що за їхні дії та підтримку режиму і росії доведеться заплатити", - йдеться у заяві Раді ЄС.
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