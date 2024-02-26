ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф
Киев • УНН
Совет ЕС решил продлить санкции против беларуси еще на год до февраля 2025 года из-за продолжающихся репрессий в стране и постоянной поддержки войны россии против Украины.
Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие санкций против беларуси, которые были введены из-за внутренних репрессий в стране и поддержку войны россии против Украины, еще на год - до 28 февраля 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой насайт Европейского совета.
Детали
Как отмечается, решение принято с учетом продолжающихся репрессий и резкого ухудшения ситуации с правами человека в беларуси, а также длительного участия страны в незаконной военной агрессии россии против Украины.
С августа 2020 года ЕС ввел ряд пакетов индивидуальных и секторальных санкций против беларуси. Они включают как индивидуальные меры, так и ограничения для организаций и учреждений.
Индивидуальные ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в ЕС. Сейчас в списке 37 организаций и 233 физических лица, включая президента беларуси александра лукашенко.
"Этими мерами ЕС дает понять ответственным политическим и экономическим деятелям, что за их действия и поддержку режима и россии придется заплатить", - говорится в заявлении Совета ЕС.
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ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф
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