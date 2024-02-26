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ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф

ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 13:40  •  10825 просмотра

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Совет ЕС решил продлить санкции против беларуси еще на год до февраля 2025 года из-за продолжающихся репрессий в стране и постоянной поддержки войны россии против Украины.

Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие санкций против беларуси, которые были введены из-за внутренних репрессий  в стране и поддержку войны россии против Украины, еще на год - до 28 февраля 2025 года.  Об этом УНН сообщает со ссылкой насайт Европейского совета

Детали 

Как отмечается, решение принято с учетом продолжающихся репрессий и резкого ухудшения ситуации с правами человека в беларуси, а также длительного участия страны в незаконной военной агрессии россии против Украины.

С августа 2020 года ЕС ввел ряд пакетов индивидуальных и секторальных санкций против беларуси. Они включают как индивидуальные меры, так и ограничения для организаций и учреждений.

Индивидуальные ограничительные меры предусматривают замораживание активов  и запрет на поездки в ЕС.  Сейчас в списке 37 организаций и  233 физических лица, включая президента беларуси александра лукашенко. 

"Этими мерами ЕС дает понять ответственным политическим и экономическим деятелям, что за их действия и поддержку режима и россии придется заплатить", - говорится в заявлении Совета ЕС.

США осудили фальшивые парламентские и местные выборы в Беларуси25 февраля 2024, 19:39 • 23829 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф

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