россия снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для войны в Украине

ukenru
УНН ищет редактора ленты новостей
  •  84367 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  101280 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  103989 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  104933 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  112847 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  95770 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  82507 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  77385 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
  •  118689 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
21 октября 2024, 15:20  •  142299 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

  •  68489 просмотра
пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

  •  51691 просмотра
Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

  •  68081 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  108845 просмотра
Спасатели достали тело женщины из-под завалов дома в селе Янтарное в Донецкой области

Спасатели достали тело женщины из-под завалов дома в селе Янтарное в Донецкой области

  •  32883 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  108845 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  112847 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  112177 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

  •  118689 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

21 октября 2024, 15:20  •  142299 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  84027 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  100501 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  128905 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  164865 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  113269 просмотра
Актуальное
россия снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для войны в Украине

россия снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для войны в Украине

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 19:27  •  3755 просмотра

Read in English

россия активно снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для использования в Украине. Их могут применять как мобильные огневые средства из-за недостатка других бронетранспортеров, потерянных в войне.

рф активно снимает с консервации бронемашины типа БРДМ-2. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Об этом сообщает Defence24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что часть этих машин после расконсервации отправляется на ремонт и модернизацию на мощностях 103-го бронетанкового ремонтного завода. Однако следует заметить, что БРДМ-2 не подходят для использования, как бронированный транспорт - их конструкция не предусматривает отсека для размещения десанта.

россияне могут начать применять эти машины для использования в качестве мобильных огневых средств, оснащенных 14,5 мм пулеметом КПВТ и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Другие причины применения - нехватка в россии БТР-82, БТР-80 и МТ-ЛБ из-за высоких потерь в войне против Украины.

Кроме БРДМ-2 россияне могут расконсервировать специализированные машины на базе этой ББМ, например - самоходные ПТРК.

Справочно

БРДМ-2 - советская бронированная машина, предназначенная для ведения разведки и выполнения дозорных задач. Она была принята на вооружение в 1962 году и стала широко используемой во многих армиях мира.

Скоро будут конкретные результаты, которые увидят не только в Украине, а и в рф: нардеп о ракетах для ОТРК "Гром"22 октября 2024, 14:03 • 17388 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
mt-lbError 42: something went wrong
ukrainaУкраина