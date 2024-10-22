россия снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для войны в Украине
Киев • УНН
россия активно снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для использования в Украине. Их могут применять как мобильные огневые средства из-за недостатка других бронетранспортеров, потерянных в войне.
рф активно снимает с консервации бронемашины типа БРДМ-2. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Об этом сообщает Defence24, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что часть этих машин после расконсервации отправляется на ремонт и модернизацию на мощностях 103-го бронетанкового ремонтного завода. Однако следует заметить, что БРДМ-2 не подходят для использования, как бронированный транспорт - их конструкция не предусматривает отсека для размещения десанта.
россияне могут начать применять эти машины для использования в качестве мобильных огневых средств, оснащенных 14,5 мм пулеметом КПВТ и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Другие причины применения - нехватка в россии БТР-82, БТР-80 и МТ-ЛБ из-за высоких потерь в войне против Украины.
Кроме БРДМ-2 россияне могут расконсервировать специализированные машины на базе этой ББМ, например - самоходные ПТРК.
Справочно
БРДМ-2 - советская бронированная машина, предназначенная для ведения разведки и выполнения дозорных задач. Она была принята на вооружение в 1962 году и стала широко используемой во многих армиях мира.
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