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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скоро будут конкретные результаты, которые увидят не только в Украине, а и в рф: нардеп о ракетах для ОТРК "Гром"

Скоро будут конкретные результаты, которые увидят не только в Украине, а и в рф: нардеп о ракетах для ОТРК "Гром"

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 14:03  •  8668 просмотра

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Нардеп Егор Чернев сообщил об успешных испытаниях украинских баллистических ракет для ОТРК «Гром». Результаты скоро увидят в Украине и РФ, но есть проблемы с производством ракет для РСЗО «Ольха».

Сейчас в Украине существуют определенные вопросы к производству ракет к РСЗО "Ольха", но украинские баллистические ракеты к ОТРК "Гром" уже прошли испытания и скоро будут конкретные результаты, которые увидят не только в Украине, но и в рф. Об этом рассказал народный депутат, глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Если говорить о "Ольхе", то здесь вопросы есть определенные скажем так к производству этих ракет. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но есть комплектующие, которые на сегодня, к сожалению, мы не можем сегодня получить. Если говорить о ОТРК такие, как "Гром", то здесь все нормально, все ведется и президент уже говорил о том, что баллистические ракеты наши прошли испытания и здесь скоро будут конкретные результаты, которые увидят не только в Украине, а и в рф", - сказал Чернев.

Напомним

ЕС выделяет 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности Украины. Это знаменует изменение подхода ЕС к войне и подчеркивает недостатки собственного оборонного сектора в производстве оружия.

Павел Башинский

Павел Башинский

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