Скоро будуть конкретні результати, які побачать не тільки в Україні, а і в рф: нардеп про ракети для ОТРК "Грім"
Київ • УНН
Нардеп Єгор Чернєв повідомив про успішні випробування українських балістичних ракет для ОТРК "Грім". Результати скоро побачать в Україні та рф, але є проблеми з виробництвом ракет для РСЗВ "Вільха".
Наразі в Україні існують певні питання до виробництва ракет до РСЗВ "Вільха", але українські балістичні ракети до ОТРК "Грім" вже пройшли випробування і скоро будуть конкретні результати, які побачать не тільки в Україні, а і в рф. Про це розповів народний депутат, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"Якщо говорити про "Вільху", то тут питання є певні скажімо так до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися до деталей, але є комплектуючі, які на сьогодні, на жаль, ми не можемо сьогодні отримати. Якщо говорити про ОТРК такі, як "Грім", то тут все нормально, все ведеться і президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування і тут скоро будуть конкретні результати, які побачать не тільки в Україні, а і в рф", - сказав Чернєв.
Нагадаємо
ЄС виділяє 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості України. Це знаменує зміну підходу ЄС до війни та підкреслює недоліки власного оборонного сектору у виробництві зброї.