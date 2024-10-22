росія знімає з консервації бронемашини БРДМ-2 для війни в Україні
Київ • УНН
росія активно знімає з консервації бронемашини БРДМ-2 для використання в Україні. Їх можуть застосовувати як мобільні вогневі засоби через нестачу інших бронетранспортерів, втрачених у війні.
рф активно знімає з консервації бронемашини типу БРДМ-2. Про це свідчать супутникові знімки. Про це повідомляє Defence24, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що частина цих машин після розконсервації відправляється на ремонт і модернізацію на потужностях 103-го бронетанкового ремонтного заводу. Однак слід зауважити, що БРДМ-2 не підходять для використання, як броньований транспорт - їхня конструкція не передбачає відсіку для розміщення десанту.
росіяни можуть почати застосовувати ці машини для використання в якості мобільних вогневих засобів, оснащених 14,5 мм кулеметом КПВТ і 7,62 мм кулеметом ПКТ. Інші причини застосування - нестача в росії БТР-82, БТР-80 і МТ-ЛБ через високі втрати у війні проти України.
Крім БРДМ-2 росіяни можуть розконсервувати спеціалізовані машини на базі цієї ББМ, наприклад - самохідні ПТРК.
Довідково
БРДМ-2 - радянська броньована машина, призначена для ведення розвідки та виконання дозорних завдань. Вона була прийнята на озброєння в 1962 році та стала широко використовуваною в багатьох арміях світу.
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