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Партизаны "АТЕШ" разведали автопарк чф рф и гауптвахту в оккупированном Севастополе

Партизаны "АТЕШ" разведали автопарк чф рф и гауптвахту в оккупированном Севастополе

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:46  •  6089 просмотра

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Агенты "АТЕШ" провели разведку автопарка черноморского флота рф в Севастополе. Обнаружено движение военной техники и гауптвахту, где удерживают "отказников" из 810-й бригады морской пехоты.

Партизаны "АТЕШ" разведали автопарк Черноморского флота и гауптвахту в оккупированном Севастополе, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Детали

Агент "АТЕШ" провел разведку автопарка Черноморского флота вс россии в Севастополе. Во время операции было обнаружено постоянное движение военной техники, которая используется для снабжения и логистики на фронте. Были зафиксированы такие единицы техники, как МТЛБ, БТР-80.

В оккупированном Крыму партизаны разведали арсенал, где россияне хранят боеприпасы для флота - "АТЕШ"8 октября 2024, 12:32 • 11038 просмотров

"Рядом с автопарком находится гауптвахта Севастопольского гарнизона, где отбывают наказание так называемые "отказники" - военнослужащие, в основном из 810-й бригады морской пехоты, которые отказывались выполнять приказы командования и участвовать в боях, продолжая нести потери на Курском направлении. Эти солдаты отправлены на "перевоспитание" в соответствующих условиях содержания", - говорится в сообщении.

На Запорожье часть военных рф отказывается выполнять боевые задачи - «АТЕШ»15 октября 2024, 11:28 • 6590 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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