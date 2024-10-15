Партизаны "АТЕШ" разведали автопарк чф рф и гауптвахту в оккупированном Севастополе
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" провели разведку автопарка черноморского флота рф в Севастополе. Обнаружено движение военной техники и гауптвахту, где удерживают "отказников" из 810-й бригады морской пехоты.
Партизаны "АТЕШ" разведали автопарк Черноморского флота и гауптвахту в оккупированном Севастополе, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".
Детали
Агент "АТЕШ" провел разведку автопарка Черноморского флота вс россии в Севастополе. Во время операции было обнаружено постоянное движение военной техники, которая используется для снабжения и логистики на фронте. Были зафиксированы такие единицы техники, как МТЛБ, БТР-80.
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"Рядом с автопарком находится гауптвахта Севастопольского гарнизона, где отбывают наказание так называемые "отказники" - военнослужащие, в основном из 810-й бригады морской пехоты, которые отказывались выполнять приказы командования и участвовать в боях, продолжая нести потери на Курском направлении. Эти солдаты отправлены на "перевоспитание" в соответствующих условиях содержания", - говорится в сообщении.
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