На Запорожье часть военных рф отказывается выполнять боевые задачи - «АТЕШ»
Киев • УНН
Партизаны «АТЕШ» сообщают о неповиновении солдат 70-го мотострелкового полка РФ на Запорожском направлении. Причины - поборы со стороны командования, отсутствие надлежащего снаряжения и насилие над теми, кто отказывается платить.
На Запорожском направлении российские военные часто отказываются выполнять поставленные боевые задачи. Об этом рассказали партизаны подпольного движения «АТЕШ», передает УНН.
Детали
В частности. один из агентов «АТЕШ» из состава 70-го мотострелкового полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении, сообщает о частых случаях неповиновения начальству солдатами и сержантами подразделения.
Отмечается, что российское командование полка взимает деньги с военнослужащих рядового состава, а также не обеспечивает их надлежащим оружием и снаряжением.
Кроме того, военнослужащие вынуждены покупать стройматериалы для оборудования своих позиций за свой счет, несмотря на то, что в соседних подразделениях подобное не фиксируется.
В «АТЕШ» объясняют - все свидетельствует о том, что командиры указанного подразделения воруют деньги, выделенные на закупку материалов.
Суммы поборов достигают 100 тысяч рублей в месяц. Военные, которые отказываются переводить деньги, подвергаются постоянному насилию и издевательствам. Низкое моральное состояние российских бойцов серьезно сказывается на их боеспособности. Наш агент сообщает о ряде случаев, когда военнослужащие указанного полка отказывались выполнять поставленные боевые задачи
Напомним,
Украинские партизаны из подпольного движения «АТЕШ» выяснили, что группировка войск рф «Днепр» начала отправлять на Днепровские острова неподготовленных мобилизованных и срочников, пытаясь скрыть свои потери.