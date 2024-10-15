На Запорожье часть военных рф отказывается выполнять боевые задачи - «АТЕШ»

На Запорожском направлении российские военные часто отказываются выполнять поставленные боевые задачи. Об этом рассказали партизаны подпольного движения «АТЕШ», передает УНН.

Детали

В частности. один из агентов «АТЕШ» из состава 70-го мотострелкового полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении, сообщает о частых случаях неповиновения начальству солдатами и сержантами подразделения.

Отмечается, что российское командование полка взимает деньги с военнослужащих рядового состава, а также не обеспечивает их надлежащим оружием и снаряжением.

Кроме того, военнослужащие вынуждены покупать стройматериалы для оборудования своих позиций за свой счет, несмотря на то, что в соседних подразделениях подобное не фиксируется.

В «АТЕШ» объясняют - все свидетельствует о том, что командиры указанного подразделения воруют деньги, выделенные на закупку материалов.

Суммы поборов достигают 100 тысяч рублей в месяц. Военные, которые отказываются переводить деньги, подвергаются постоянному насилию и издевательствам. Низкое моральное состояние российских бойцов серьезно сказывается на их боеспособности. Наш агент сообщает о ряде случаев, когда военнослужащие указанного полка отказывались выполнять поставленные боевые задачи