росіяни відправляють на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків - “АТЕШ”
Київ • УНН
Угруповання "Дніпро" направляє непідготовлених мобілізованих та строковиків на Дніпровські острови. За даними руху "АТЕШ", це робиться для приховування реальних втрат, багато солдатів гинуть ще на підходах.
Угруповання військ "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків, намагаючись приховати свої втрати. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Агент "АТЕШ" у 18ОА повідомляє, що угруповання військ "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків. Ці солдати, які не мають ні навичок, ні необхідної підготовки, стають легкої мішенню. Багато хто помирає ще на підходах, вони тонуть у Дніпрі чи під вогнем ЗСУ. Російське командування приховує реальні втрати, надсилаючи нові партії на вірну смерть
В русі додали, що тіла загиблих не вивозяться, а дані про втрати ретельно замовчуються.
Нагадаємо
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Агенти руху встановили місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости.