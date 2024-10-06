росіяни відправляють на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків - “АТЕШ”

Угруповання військ "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків, намагаючись приховати свої втрати. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

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Агент "АТЕШ" у 18ОА повідомляє, що угруповання військ "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків. Ці солдати, які не мають ні навичок, ні необхідної підготовки, стають легкої мішенню. Багато хто помирає ще на підходах, вони тонуть у Дніпрі чи під вогнем ЗСУ. Російське командування приховує реальні втрати, надсилаючи нові партії на вірну смерть