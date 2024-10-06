россияне отправляют на Днепровские острова неподготовленных мобилизованных и срочников - «АТЕШ»

Группировка войск «Днепр» начала отправлять на Днепровские острова неподготовленных мобилизованных и срочников, пытаясь скрыть свои потери. Об этом заявило подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Агент «АТЕШ» в 18ОА сообщает, что группировка войск «Днепр» начала отправлять на Днепровские острова неподготовленных мобилизованных и срочников. Эти солдаты, не имеющие ни навыков, ни необходимой подготовки, становятся легкой мишенью. Многие умирают еще на подходах, они тонут в Днепре или под огнем ВСУ. Российское командование скрывает реальные потери, отправляя новые партии на верную смерть - говорится в сообщении.

В движении добавили, что тела погибших не вывозятся, а данные о потерях тщательно замалчиваются.

Напомним,

Украинские партизаны из движения «АТЕШ» провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Агенты движения установили места хранения специальной техники, организацию охраны, а также зафиксировали патрули и посты.