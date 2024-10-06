Партизани провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі - “АТЕШ”
Київ • УНН
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Агенти встановили місця зберігання техніки, організацію охорони та зафіксували патрулі й пости.
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Агенти руху встановили місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости.
Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Агенти провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Територія військової частини огороджена високим парканом, що робить спостереження за організацією роботи неможливим для місцевих жителів. Незважаючи на це, нашим агентам вдалося проникнути та встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости. Також успішно виявлено офіцерів та їх особистий транспорт
Зазначається, що ці дані дозволять краще зрозуміти організацію оборони окупаційних військ.
Нагадаємо
Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на ключовій залізничній гілці у Курській області. Підрив релейного шафи ускладнити постачання російської армії на фронт.