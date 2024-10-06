Партизани провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі - “АТЕШ”

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Агенти руху встановили місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости.

Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Агенти провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Територія військової частини огороджена високим парканом, що робить спостереження за організацією роботи неможливим для місцевих жителів. Незважаючи на це, нашим агентам вдалося проникнути та встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости. Також успішно виявлено офіцерів та їх особистий транспорт