Партизани провели диверсію на залізничних гілках на Курщині - "АТЕШ"
Київ • УНН
Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на ключовій залізничній гілці в Курській області. Підрив релейної шафи ускладнить постачання російської армії на фронт.
Українські партизани провели диверсію підірвавши релейну шафу, на одній із ключових залізничних гілок у курській області. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку ВС росії доставляють техніку та боєприпаси на курский відрізок фронту,
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Зазначається, що ця залізниця лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовий. Порушення її роботи послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортування важливої військової техніки.
Партизани провели розвідку російських військ на полігоні "Ангарський" у Криму - "АТЕШ"29.09.24, 01:24 • 19859 переглядiв