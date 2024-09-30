Партизаны провели диверсию на железнодорожных ветках на Курщине - "АТЭШ"

Украинские партизаны провели диверсию взорвав релейный шкаф, на одной из ключевых железнодорожных веток в курской области. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Наши агенты взорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую ВС России доставляют технику и боеприпасы на курский отрезок фронта, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эта железная дорога линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой. Нарушение ее работы ослабляет логистическую поддержку и затрудняет транспортировку важной военной техники.

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