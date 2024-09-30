Партизаны провели диверсию на железнодорожных ветках на Курщине - "АТЭШ"
Киев • УНН
Подпольное движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на ключевой железнодорожной ветке в Курской области. Подрыв релейного шкафа усложнит снабжение российской армии на фронт.
Украинские партизаны провели диверсию взорвав релейный шкаф, на одной из ключевых железнодорожных веток в курской области. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.
Наши агенты взорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую ВС России доставляют технику и боеприпасы на курский отрезок фронта,
Детали
Отмечается, что эта железная дорога линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой. Нарушение ее работы ослабляет логистическую поддержку и затрудняет транспортировку важной военной техники.
Партизаны провели разведку российских войск на полигоне "Ангарский" в Крыму - "АТЕШ"28 сентября 2024, 22:24 • 18103 просмотра