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Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  113873 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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27 сентября 2024, 13:10  •  144106 просмотра

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27 сентября 2024, 12:58  •  131877 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны провели диверсию на железнодорожных ветках на Курщине - "АТЭШ"

Партизаны провели диверсию на железнодорожных ветках на Курщине - "АТЭШ"

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 02:39  •  3819 просмотра

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Подпольное движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на ключевой железнодорожной ветке в Курской области. Подрыв релейного шкафа усложнит снабжение российской армии на фронт.

Украинские партизаны провели диверсию взорвав релейный шкаф, на одной из ключевых железнодорожных веток в курской области. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Наши агенты взорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую ВС России доставляют технику и боеприпасы на курский отрезок фронта,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эта железная дорога линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой. Нарушение ее работы ослабляет логистическую поддержку и затрудняет транспортировку важной военной техники.

Партизаны провели разведку российских войск на полигоне "Ангарский" в Крыму - "АТЕШ"28 сентября 2024, 22:24 • 18103 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ateshАтеш
krymКрым
ukrainaУкраина