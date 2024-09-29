Партизаны провели разведку российских войск на полигоне "Ангарский" в Крыму - "АТЕШ"

Украинские партизаны провели разведывательную операцию на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны в оккупированном Крыму. Агенты движения собрали важные данные об учениях российских войск, новых оборонительных сооружениях и движении военной техники. Об этом заявило подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агенты "АТЕШ" зафиксировали активную деятельность на полигоне, расположенном возле села Заречное. Оккупанты свозят личный состав к точке на въезде в село, где солдат высаживают, и они дальше следуют пешком, тогда как техника остается на обочине. Разведчики обнаружили новые оборонительные укрепления, а также движение военной техники.

Мы продолжаем фиксировать маршруты, количество техники и личного состава, проходящего обучение на этом объекте. Вся информация оперативно передается Силам обороны Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее сообщало подпольное движение "АТЕШ" оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории. Это может быть связано с учениями "теробороны" Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.