росіяни будують нові укріплення на в'їздах до окупованої Євпаторії - "АТЕШ"
Київ • УНН
Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії, повідомляє підпільний рух "АТЕШ". Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.
На в'їздах до окупованої Євпаторії росіяни будують нові інженерні укріплення. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Партизани зауважили, що зведення фортифікацій може бути пов'язане з навчаннями "тероборони" Криму.
Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії. (...) Ці заходи демонструють наміри рашистів щодо подальшої мілітаризації півострова
Окупанти будують вежі для систем ППО вздовж Кримського мосту - ЦЖР22.09.24, 19:19 • 34520 переглядiв
Джерела підпільного руху в російських силових структурах розповіли, що активні військові та контрдиверсійні навчання на півострові пов'язані з неодноразовими випадками зникнення російських військових та поліцейських.
Окрім того, окупанти занепокоєні зростанням партизанського руху на окупованих українських територіях.
Нагадаємо
Влітку партизани "АТЕШ" заявили, що росіяни збільшують кількість оборонних позицій уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму,