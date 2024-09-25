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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне строят новые укрепления на въездах в оккупированную Евпаторию - "АТЕШ"

россияне строят новые укрепления на въездах в оккупированную Евпаторию - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 12:40  •  2037 просмотра

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Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.

На въездах в оккупированную Евпаторию россияне строят новые инженерные укрепления. Об этом заявило подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Партизаны отметили, что возведение фортификаций может быть связано с учениями «теробороны» Крыма.

Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории. (...) Эти меры демонстрируют намерения рашистов по дальнейшей милитаризации полуострова

- заявили в «АТЕШ». 

Оккупанты строят башни для систем ПВО вдоль Крымского моста - ЦЖР22 сентября 2024, 16:19 • 33145 просмотров

Источники подпольного движения  в российских силовых структурах рассказали, что активные военные и контрдиверсионные учения на полуострове связаны с неоднократными случаями исчезновения российских военных и полицейских.

Кроме того, оккупанты обеспокоены ростом партизанского движения на оккупированных украинских территориях.

Напомним,

Летом партизаны «АТЕШ» заявили, что россияне увеличивают количество оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма,

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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