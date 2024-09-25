россияне строят новые укрепления на въездах в оккупированную Евпаторию - "АТЕШ"
Киев • УНН
Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.
На въездах в оккупированную Евпаторию россияне строят новые инженерные укрепления. Об этом заявило подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Партизаны отметили, что возведение фортификаций может быть связано с учениями «теробороны» Крыма.
Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории. (...) Эти меры демонстрируют намерения рашистов по дальнейшей милитаризации полуострова
Оккупанты строят башни для систем ПВО вдоль Крымского моста - ЦЖР22 сентября 2024, 16:19 • 33145 просмотров
Источники подпольного движения в российских силовых структурах рассказали, что активные военные и контрдиверсионные учения на полуострове связаны с неоднократными случаями исчезновения российских военных и полицейских.
Кроме того, оккупанты обеспокоены ростом партизанского движения на оккупированных украинских территориях.
Напомним,
Летом партизаны «АТЕШ» заявили, что россияне увеличивают количество оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма,