Партизани провели розвідку російських військ на полігоні "Ангарський" у Криму - "АТЕШ"

Українські партизани провели розвідувальну операцію на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони в окупованому Криму. Агенти руху зібрали важливі дані про навчання російських військ, нові оборонні споруди та рух військової техніки. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

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Агенти "АТЕШ" зафіксували активну діяльність на полігоні, розташованому біля села Зарічне. Окупанти звозять особовий склад до точки на в'їзді в село, де солдат висаджують, і вони далі прямують пішки, тоді як техніка залишається на узбіччі. Розвідники виявили нові оборонні укріплення, а також рух військової техніки.

Ми продовжуємо фіксувати маршрути, кількість техніки та особового складу, що проходить навчання на цьому об'єкті. Уся інформація оперативно передається Силам оборони України - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв підпільний рух "АТЕШ" окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії. Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.