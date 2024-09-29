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Партизани провели розвідку російських військ на полігоні "Ангарський" у Криму - "АТЕШ"

Партизани провели розвідку російських військ на полігоні "Ангарський" у Криму - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 19859 перегляди

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони в Криму. Зібрано дані про навчання, нові укріплення та рух техніки окупантів.

Українські партизани провели розвідувальну операцію на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони в окупованому Криму. Агенти руху зібрали важливі дані про навчання російських військ, нові оборонні споруди та рух військової техніки. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Агенти "АТЕШ" зафіксували активну діяльність на полігоні, розташованому біля села Зарічне. Окупанти звозять особовий склад до точки на в'їзді в село, де солдат висаджують, і вони далі прямують пішки, тоді як техніка залишається на узбіччі. Розвідники виявили нові оборонні укріплення, а також рух військової техніки.

Ми продовжуємо фіксувати маршрути, кількість техніки та особового складу, що проходить навчання на цьому об'єкті. Уся інформація оперативно передається Силам оборони України

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв підпільний рух "АТЕШ" окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії. Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
ateshАтеш
yevpatoriiaЄвпаторія
krymКрим
ukrainaУкраїна

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