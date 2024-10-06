Партизаны провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе - «АТЭШ»

Украинские партизаны из движения «АТЕШ» провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Агенты движения установили места хранения специальной техники, организацию охраны, а также зафиксировали патрули и посты.

Об этом заявило подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Агенты провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Территория воинской части огорожена высоким забором, что делает наблюдение за организацией работы невозможным для местных жителей. Несмотря на это, нашим агентам удалось проникнуть и установить места хранения специальной техники, организацию охраны, а также зафиксировать патрули и посты. Также успешно выявлены офицеры и их личный транспорт - сообщили в «АТЕШ».

Отмечается, что эти данные позволят лучше понять организацию обороны оккупационных войск.

Напомним,

Подпольное движение «АТЕШ» сообщило о диверсии на ключевой железнодорожной ветке в Курской области. Подрыв релейного шкафа затруднить снабжение российской армии на фронт.