На Запоріжжі частина військових рф відмовляється виконувати бойові завдання - "АТЕШ"
Київ • УНН
Партизани "АТЕШ" повідомляють про непокору солдатів 70-го мотострілецького полку РФ на Запорізькому напрямку. Причини - побори з боку командування, відсутність належного спорядження та насильство над тими, хто відмовляється платити.
На Запорізькому напрямку російські військові часто відмовляються виконувати поставлені бойові завдання. Про це розповіли партизани підпільного руху "АТЕШ", передає УНН.
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Зокрема. один з агентів "АТЕШ" зі складу 70-го мотострілецького полку, який веде бойові дії на Запорізькому напрямку, повідомляє про часті випадки непокори начальству солдатами та сержантами підрозділу.
Зазначається, що російське командування полку стягує гроші з військовослужбовців рядового складу, а також не забезпечує їх належною зброєю та спорядженням.
Крім того, військовослужбовці змушені купувати будматеріали для обладнання своїх позицій за власний кошт, попри те, що в сусідніх підрозділах подібне не фіксується.
У "АТЕШ" пояснюють - все свідчить про те, що командири зазначеного підрозділу крадуть гроші, виділені на закупівлю матеріалів.
Суми поборів сягають 100 тисяч рублів на місяць. Військові, які відмовляються переказувати гроші, зазнають постійного насильства та знущань. Низький моральний стан російських бійців серйозно позначається з їхньої боєздатності. Наш агент повідомляє про низку випадків, коли військовослужбовці вказаного полку відмовлялися виконувати поставлені бойові завдання
Нагадаємо
Українські партизани з підпільно ного руху "АТЕШ" з'ясували, що угруповання військ рф "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків, намагаючись приховати свої втрати.