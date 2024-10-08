В оккупированном Крыму партизаны разведали арсенал, где россияне хранят боеприпасы для флота - "АТЕШ"
Киев • УНН
Проукраинское движение «АТЕШ» провело разведку 17-го арсенала Черноморского флота РФ в Севастополе. Обнаружены высокие меры безопасности, включая наблюдательные башни, караульные посты и патрули.
Украинские партизаны смогли разведать в 17-й арсенал Черноморского флота рф в оккупированном Севастополе, где хранят боеприпасы. Об этом сообщило проукраинское движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Наш агент провел разведку 17-го арсенала, который отвечает за хранение боеприпасов и обслуживание техники Черноморского флота. Арсенал обеспечивает снабжение флотских частей и соединений необходимыми материалами и боеприпасами в ходе операций
На территории арсенала зафиксированы высокие меры безопасности, в том числе наблюдательные башни, протяженные караульные посты и патрули.
Партизаны продолжат отслеживать и собирать важную информацию о тылах рф для дальнейших действий.
Напомним,
Украинские партизаны из движения «АТЕШ» провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Агенты установили места хранения техники, организацию охраны и зафиксировали патрули и посты.