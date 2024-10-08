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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму партизаны разведали арсенал, где россияне хранят боеприпасы для флота - "АТЕШ"

В оккупированном Крыму партизаны разведали арсенал, где россияне хранят боеприпасы для флота - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:32  •  3935 просмотра

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Проукраинское движение «АТЕШ» провело разведку 17-го арсенала Черноморского флота РФ в Севастополе. Обнаружены высокие меры безопасности, включая наблюдательные башни, караульные посты и патрули.

Украинские партизаны смогли разведать в 17-й арсенал Черноморского флота рф в оккупированном Севастополе, где хранят боеприпасы. Об этом сообщило проукраинское движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Наш агент провел разведку 17-го арсенала, который отвечает за хранение боеприпасов и обслуживание техники Черноморского флота. Арсенал обеспечивает снабжение флотских частей и соединений необходимыми материалами и боеприпасами в ходе операций

- заявили в «АТЕШ»

На территории арсенала зафиксированы высокие меры безопасности, в том числе наблюдательные башни, протяженные караульные посты и патрули.

Партизаны продолжат отслеживать и собирать важную информацию о тылах рф для дальнейших действий.

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Напомним,

Украинские партизаны из движения «АТЕШ» провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Агенты установили места хранения техники, организацию охраны и зафиксировали патрули и посты.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ateshАтеш
simferopolСимферополь
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь