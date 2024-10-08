В окупованому Криму партизани розвідали арсенал, де росіяни зберігають боєприпаси для флоту - "АТЕШ"
Київ • УНН
Проукраїнський рух "АТЕШ" провів розвідку 17-го арсеналу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Виявлено високі заходи безпеки, включаючи спостережні вежі, караульні пости та патрулі.
Україні партизани змогли розвідати в 17-й арсенал Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі, де зберігають боєприпаси. Про це повідомив проукраїнський рух "АТЕШ", передає УНН.
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Наш агент провів розвідку 17-го арсеналу, який відповідає за зберігання боєприпасів та обслуговування техніки Чорноморського флоту. Арсенал забезпечує постачання флотських частин та з'єднань необхідними матеріалами та боєприпасами в ході операцій
На території арсеналу зафіксовано високі заходи безпеки, у тому числі спостережні вежі, протяжні караульні пости та патрулі.
Партизани продовжать відстежувати та збирати важливу інформацію про тили рф для подальших дій.
Нагадаємо
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Агенти встановили місця зберігання техніки, організацію охорони та зафіксували патрулі й пости.