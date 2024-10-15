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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Партизани "АТЕШ" розвідали автопарк чф рф та гауптвахту в окупованому Севастополі

Київ • УНН

 • 13378 перегляди

Агенти "АТЕШ" провели розвідку автопарку Чорноморського флоту рф у Севастополі. Виявлено рух військової техніки та гауптвахту, де утримують "відмовників" з 810-ї бригади морської піхоти.

Партизани "АТЕШ" розвідали автопарк чф рф та гауптвахту в окупованому Севастополі

Партизани "АТЕШ" розвідали автопарк Чорноморського флоту та гауптвахту в окупованому Севастополі, передає УНН із посиланням на "АТЕШ".

Деталі

Агент "АТЕШ" провів розвідку автопарку Чорноморського флоту зс росії в Севастополі. Під час операції було виявлено постійний рух військової техніки, яка використовується для постачання та логістики на фронті. Було зафіксовано такі одиниці техніки, як МТЛБ, БТР-80.

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"Поруч із автопарком знаходиться гауптвахта Севастопольського гарнізону, де відбувають покарання так звані "відмовники" - військовослужбовці, здебільшого з 810-ї бригади морської піхоти, які відмовлялися виконувати накази командування та брати участь у боях, продовжуючи зазнавати втрат на Курському напрямку. Ці солдати відправлені на "перевиховання" у відповідних умовах утримання", - йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

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