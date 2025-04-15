На Вовчанському напрямку єгері-десантники 71-ї бригади відбили штурм противника та взяли в полон 6 росіян. Бій тривав три години після підбиття ворожої МТ-ЛБ та спроби окупантів захопити будівлю.
росія активно знімає з консервації бронемашини БРДМ-2 для використання в Україні. Їх можуть застосовувати як мобільні вогневі засоби через нестачу інших бронетранспортерів, втрачених у війні.
Агенти "АТЕШ" провели розвідку автопарку Чорноморського флоту рф у Севастополі. Виявлено рух військової техніки та гауптвахту, де утримують "відмовників" з 810-ї бригади морської піхоти.
За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.
6 серпня спецпризначенці ГУР провели операцію на Тендрівській косі в Чорному морі. Знищено ворожу техніку, особовий склад і фортифікації, українські бійці повернулися без втрат.
З початку доби відбулося 113 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські військові відбили 20 обстрілів та ведуть ще 17 боїв.
На окремих ділянках Харківського напрямку Збройні сили України досягли успіхів, відбивши атаки та завдавши противнику значних втрат, тоді як на Куп'янському та інших напрямках ситуація залишається напруженою і тривають бойові зіткнення.
21 травня на фронті сталося 86 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Харківському, Сіверському і Краматорському напрямках, оскільки противник продовжує активні дії, але українські війська стримують натиск і дають рішучу відсіч, в результаті чого було втрачено 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки.
Російські війська неправдиво стверджують, що зайняли село Білогорівка, але українські десантники з 81-ї аеромобільної бригади за останні два дні знищили або вивели з ладу 6 танків і 9 бронемашин.
Велика колона з близько 60 російських військових машин, включаючи бойові машини піхоти БМП-2 і бронетранспортери МТ-ЛБ, прибула до мінська, білорусь.
На Таврійському напрямку українські військові знищили до роти російських морських піхотинців та військову техніку.
У 24 бойових зіткненнях на Куп'янському напрямку українські військові знищили 293 російських військовослужбовців та знищили 37 одиниць техніки та озброєння.
Найгарячішою ділянкою фронту залишається Мар'їнський напрямок, де за минулу добу українські захисники відбили 14 ворожих обстрілів, знищивши 12 одиниць бронетехніки під час одного штурму поблизу Костянтинівки.