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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13669 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 14482 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 12547 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34044 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163920 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140860 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143587 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136593 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136674 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13710 перегляди

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На Вовчанському напрямку єгері-десантники взяли у полон 6 російських окупантів

На Вовчанському напрямку єгері-десантники 71-ї бригади відбили штурм противника та взяли в полон 6 росіян. Бій тривав три години після підбиття ворожої МТ-ЛБ та спроби окупантів захопити будівлю.

Війна • 18 січня, 14:18 • 36700 перегляди

росія знімає з консервації бронемашини БРДМ-2 для війни в Україні

росія активно знімає з консервації бронемашини БРДМ-2 для використання в Україні. Їх можуть застосовувати як мобільні вогневі засоби через нестачу інших бронетранспортерів, втрачених у війні.

Війна • 22 жовтня, 19:27 • 38036 перегляди

Партизани "АТЕШ" розвідали автопарк чф рф та гауптвахту в окупованому Севастополі

Агенти "АТЕШ" провели розвідку автопарку Чорноморського флоту рф у Севастополі. Виявлено рух військової техніки та гауптвахту, де утримують "відмовників" з 810-ї бригади морської піхоти.

Війна • 15 жовтня, 12:46 • 13378 перегляди

110 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.

Війна • 18 серпня, 22:58 • 62890 перегляди

Спецпризначенці ГУР вночі висадились на Тендрівській косі у Чорному морі: знищили техніку і особовий склад окупантів

6 серпня спецпризначенці ГУР провели операцію на Тендрівській косі в Чорному морі. Знищено ворожу техніку, особовий склад і фортифікації, українські бійці повернулися без втрат.

Війна • 7 серпня, 05:55 • 23564 перегляди

На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби відбулося 113 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські військові відбили 20 обстрілів та ведуть ще 17 боїв.

Війна • 18 червня, 20:07 • 81536 перегляди

Сили оборони на Харківському напрямку мають успіх на окремих ділянках - Генштаб

На окремих ділянках Харківського напрямку Збройні сили України досягли успіхів, відбивши атаки та завдавши противнику значних втрат, тоді як на Куп'янському та інших напрямках ситуація залишається напруженою і тривають бойові зіткнення.

Війна • 27 травня, 08:40 • 38091 перегляди

На фронті 86 бойових зіткнень, на більшості напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

21 травня на фронті сталося 86 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Харківському, Сіверському і Краматорському напрямках, оскільки противник продовжує активні дії, але українські війська стримують натиск і дають рішучу відсіч, в результаті чого було втрачено 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки.

Війна • 21 травня, 17:56 • 27959 перегляди

Росіяни поширюють неправду про зайняття Білогорівки – DeepState

Російські війська неправдиво стверджують, що зайняли село Білогорівка, але українські десантники з 81-ї аеромобільної бригади за останні два дні знищили або вивели з ладу 6 танків і 9 бронемашин.

Війна • 20 травня, 21:26 • 25257 перегляди

Велика колона російської техніки прибула до мінська - партизани

Велика колона з близько 60 російських військових машин, включаючи бойові машини піхоти БМП-2 і бронетранспортери МТ-ЛБ, прибула до мінська, білорусь.

Війна • 28 лютого, 09:07 • 25181 перегляди

Як Сили оборони нищать ворога на Таврійському напрямку: в ОСУВ "Таврія" показали відео

На Таврійському напрямку українські військові знищили до роти російських морських піхотинців та військову техніку.

Війна • 20 лютого, 12:33 • 25769 перегляди

На Куп’янському напрямку ЗСУ вдалося знищити 293 окупантів та 37 одиниць військової техніки - Євлаш

У 24 бойових зіткненнях на Куп'янському напрямку українські військові знищили 293 російських військовослужбовців та знищили 37 одиниць техніки та озброєння.

Війна • 10 лютого, 11:39 • 31068 перегляди

Мар’їнський напрям: українські захисники знищили 12 одиниць бронетехніки ворога під час штурму поблизу Костянтинівки – Генштаб

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Мар'їнський напрямок, де за минулу добу українські захисники відбили 14 ворожих обстрілів, знищивши 12 одиниць бронетехніки під час одного штурму поблизу Костянтинівки.

Війна • 30 січня, 21:27 • 72705 перегляди