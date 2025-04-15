На фронті 86 бойових зіткнень, на більшості напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

21 травня на фронті сталося 86 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Харківському, Сіверському і Краматорському напрямках, оскільки противник продовжує активні дії, але українські війська стримують натиск і дають рішучу відсіч, в результаті чого було втрачено 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки.