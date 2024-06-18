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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

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З початку доби відбулося 113 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські військові відбили 20 обстрілів та ведуть ще 17 боїв.

На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби на передовій відбулося 113 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Російські загарбники завдали по території України 33 авіаційних удари із застосуванням 45 КАБів та задіяли 482 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог 13 разів намагався витіснити наших захисників із займаних позицій у районах Греківки, Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва. 12 атак відбито українськими захисниками. Ворог успіху не мав. Триває бій на локації Тернів.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 13 атак загарбників поблизу Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Ситуація контрольована, втрат територій і позицій не допущено. Ще два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського тривають.

Російський агресор активізувався на Краматорському напрямку. Протягом поточної доби загарбники здійснили шість спроб наблизитися до мікрорайону Новий Часового Яру, чотири з яких відбито захисниками України. Два бойові зіткнення ще тривають.

Крім того, ворог проводить активні штурмові дії поблизу Іванівського, Південного та Нью-Йорка, де на даний час продовжуються дев’ять боїв.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку, де кількість ворожих штурмів досягла 37. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Новопокровського, Сокола та Карлівки. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування противника та стабілізації обстановки. Відбито 20 атак, ще 17 боїв продовжуються.

Попередньо, втрати агресора за сьогодні на цьому напрямку склали приблизно 180 окупантів убитими та пораненими. Знищено одну МТ-ЛБ, міномет, гармату, чотири авто, пошкоджено два танки росіян.

На Курахівському напрямку три спроби ворога витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Красногорівки успіху не мали. Ще чотири бої тут тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Наші захисники нищать окупантів. З початку доби загальні втрати росіян становлять 86 осіб. Знищено також автомобіль ворога.

На Времівському напрямку успіху не мали дві штурмові дії загарбників поблизу Урожайного та Новодарівки.

Також зазнали невдачі дві атаки окупантів на Оріхівському напрямку – у районах Новоданилівки та Малої Токмачки.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку: рф здійснила 42 атаки - Генштаб17.06.24, 23:42 • 72542 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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