С начала суток на передовой произошло 113 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара с применением 45 КАБов и задействовали 482 дроны-камикадзе. Также враг совершил почти 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще двух штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцов продолжается.

На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши воины отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманскомнаправлении враг 13 раз пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Грековки, Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества. 12 атак отражено украинскими защитниками. Враг успеха не имел. Продолжается бой на локации Тернов.

На Северском направлении наши войска отбили 13 атак захватчиков вблизи Раздоловки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Ситуация контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено. Еще два боестолкновения в районе Верхнекаменского продолжаются.

Российский агрессор активизировался на Краматорском направлении. В течение текущих суток захватчики совершили шесть попыток приблизиться к микрорайону Новый Часовой Яр, четыре из которых отбиты защитниками Украины. Два боевых столкновения еще продолжаются.

Кроме того, враг проводит активные штурмовые действия вблизи Ивановского, Южного и Нью-Йорка, где в настоящее время продолжаются девять боев.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении, где количество вражеских штурмов достигло 37. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Новопокровского, Сокола и Карловки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника и стабилизации обстановки. Отбито 20 атак, еще 17 боев продолжаются.

Предварительно, потери агрессора за сегодня на этом направлении составили примерно 180 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено одну МТ-ЛБ, миномет, пушку, четыре авто, повреждены два танка россиян.

На Кураховском направлении три попытки врага вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Красногоровки успеха не имели. Еще четыре боя здесь продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

Наши защитники уничтожают оккупантов. С начала суток общие потери россиян составляют 86 человек. Уничтожен также автомобиль врага.

На Времовском направлении успеха не имели две штурмовые действия захватчиков вблизи Урожайного и Новодаровки.

Также потерпели неудачу две атаки оккупантов на Ореховском направлении - в районах Новоданиловки и Малой Токмачки.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении: рф осуществила 42 атаки - Генштаб