Киев • УНН
На передовой произошло 119 боевых столкновений. Враг на Покровском направлении сегодня совершил 42 атаки.
На фронте произошло 119 боевых столкновений. Враг на Покровском направлении сегодня совершил 42 атаки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 32 авиационных удара с применением 39 КАБов, задействовали 475 дронов-камикадзе. Также враг совершил почти 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин
Ситуация на направлениях
На Харьковском: произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна - вблизи села Липцы. В Волчанске ВСУ отбили 10 штурмов.
На Купянском: количество боевых столкновений увеличилось до 14. Защитники отбили 9 атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия у Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.
На Лиманском: количество боевых столкновений достигло 13. Оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и Серебрянского леса. ВСУ отбили 8 атак врага. Кроме того, продолжаются бои возле Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Краматорском: штурмовые действия врага вблизи Клищеевки успеха не имели. Продолжаются боевые столкновения в районах Григорьевки и Часового Яра.
На Покровском: захватчики совершили 42 атаки, 32 из которых были отбиты. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Сокола.
На Кураховском: количество боевых столкновений увеличилось до 11. Оккупанты концентрируют усилия в направлении Красногоровки, где уже 3 атаки отбили ВСУ, а 4 - еще продолжаются. У Георгиевки и Парасковиевки активность врага успеха не достигла.
На Приднепровском: армия агрессора 3 раза атаковала ВСУ на левом берегу Днепра. Однако ни один из данных штурмов успехов не имел.
Россияне не уменьшают натиск на Покровском направлении - Генштаб17 июня 2024, 14:58 • 30174 просмотра