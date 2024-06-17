На фронте произошло 119 боевых столкновений. Враг на Покровском направлении сегодня совершил 42 атаки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 32 авиационных удара с применением 39 КАБов, задействовали 475 дронов-камикадзе. Также враг совершил почти 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна - вблизи села Липцы. В Волчанске ВСУ отбили 10 штурмов.

На Купянском: количество боевых столкновений увеличилось до 14. Защитники отбили 9 атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия у Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском: количество боевых столкновений достигло 13. Оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и Серебрянского леса. ВСУ отбили 8 атак врага. Кроме того, продолжаются бои возле Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском: штурмовые действия врага вблизи Клищеевки успеха не имели. Продолжаются боевые столкновения в районах Григорьевки и Часового Яра.

На Покровском: захватчики совершили 42 атаки, 32 из которых были отбиты. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Сокола.

На Кураховском: количество боевых столкновений увеличилось до 11. Оккупанты концентрируют усилия в направлении Красногоровки, где уже 3 атаки отбили ВСУ, а 4 - еще продолжаются. У Георгиевки и Парасковиевки активность врага успеха не достигла.

На Приднепровском: армия агрессора 3 раза атаковала ВСУ на левом берегу Днепра. Однако ни один из данных штурмов успехов не имел.

Россияне не уменьшают натиск на Покровском направлении - Генштаб