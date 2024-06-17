Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку: рф здійснила 42 атаки - Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4904 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65256 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152787 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148509 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123732 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133259 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85224 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93202 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98813 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89703 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21903 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45149 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18331 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24264 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12753 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148513 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222303 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372115 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308066 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416253 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1632 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12776 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31332 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28173 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123734 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку: рф здійснила 42 атаки - Генштаб

Київ • УНН

 • 72543 перегляди

На передовій відбулося 119 бойових зіткнень. Ворог на Покровському напрямку сьогодні здійснив 42 атаки.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку: рф здійснила 42 атаки - Генштаб

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Ворог на Покровському напрямку сьогодні здійснив 42 атаки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 32 авіаційних удари із застосуванням 39 КАБів, задіяли 475 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна – поблизу села Липці. У Вовчанську ЗСУ відбили 10 штурмів.

На Куп’янському: кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Захисники відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

На Лиманському: кількість бойових зіткнень досягла 13. Окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів,  Торського та Серебрянського лісу. ЗСУ відбили 8 атак ворога. Крім того, тривають бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському: штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають бойові зіткнення у районах Григорівки та Часового Яру.

На Покровському: загарбники здійснили 42 атаки, 32 з яких було відбито. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола.

На Курахівському: кількість бойових зіткнень збільшилась до 11. Окупанти концентрують зусилля у напрямку Красногорівки, де вже 3 атаки відбили ЗСУ, а 4 – ще продовжуються. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла.

На Придніпровському: армія агресора 3 атакувала ЗСУ на лівому березі Дніпра. Проте жоден з даних штурмів успіхів не мав.

Росіяни не зменшують натиск на Покровському напрямку – Генштаб17.06.24, 17:58 • 33762 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
Курахове
Україна
Краматорськ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76