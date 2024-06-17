Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку: рф здійснила 42 атаки - Генштаб
Київ • УНН
На передовій відбулося 119 бойових зіткнень. Ворог на Покровському напрямку сьогодні здійснив 42 атаки.
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Ворог на Покровському напрямку сьогодні здійснив 42 атаки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 32 авіаційних удари із застосуванням 39 КАБів, задіяли 475 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин
Ситуація на напрямках
На Харківському: відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна – поблизу села Липці. У Вовчанську ЗСУ відбили 10 штурмів.
На Куп’янському: кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Захисники відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.
На Лиманському: кількість бойових зіткнень досягла 13. Окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. ЗСУ відбили 8 атак ворога. Крім того, тривають бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.
На Краматорському: штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають бойові зіткнення у районах Григорівки та Часового Яру.
На Покровському: загарбники здійснили 42 атаки, 32 з яких було відбито. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола.
На Курахівському: кількість бойових зіткнень збільшилась до 11. Окупанти концентрують зусилля у напрямку Красногорівки, де вже 3 атаки відбили ЗСУ, а 4 – ще продовжуються. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла.
На Придніпровському: армія агресора 3 атакувала ЗСУ на лівому березі Дніпра. Проте жоден з даних штурмів успіхів не мав.
Росіяни не зменшують натиск на Покровському напрямку – Генштаб17.06.24, 17:58 • 33762 перегляди