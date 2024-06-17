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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Росіяни не зменшують натиск на Покровському напрямку – Генштаб

Київ • УНН

 • 33762 перегляди

Російські окупанти продовжують безперервний наступ на Покровському напрямку, 32 рази намагаючись прорвати оборону біля шести населених пунктів, причому більше половини бойових зіткнень досі тривають.

Росіяни не зменшують натиск на Покровському напрямку – Генштаб

На Покровському напрямку не зменшується натиск російських окупантів. Противник вже 32 рази намагався прорвати оборону неподалік шести населених пунктів. Понад половина зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб надає інформацію станом на 16:00 17 червня.

Повідомляється, що ситуація майже вздовж всіє лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля концентрують на Покровському напрямку. Наші захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку.

"Не зменшується натиск окупантів на Покровському напрямку. Противник вже 32 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сокола, Уманського та Яснобродівки. Понад половина зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські терористи для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову. На цей час завдали загалом 6 авіаударів.

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

·       На Краматорському напрямку ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них продовжуються. Біля мікрорайону Новий загарбники підтримували свої дії авіаударом – били НАРами.

·       Ворог за сьогодні наростив до дев’яти кількість атак на Курахівському напрямку. Шість відбито нашими оборонцями. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути – йдуть бої у трьох локаціях

·       На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази штурмував наші позиції поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного. Наразі українські воїни відбивають дві із зазначених атак.

"Захисники України ефективно протидіють спробам окупантів прорвати наші оборонні рубежі", - наголошують в Генштабі.

Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців – Генштаб 17.06.24, 17:41 • 30827 переглядiв

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі завдання України не дати росії можливості успіху в наступальних діях.

Анна Мурашко

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