Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців – Генштаб
Київ • УНН
На Лиманському напрямку тривають запеклі бої - сім бойових зіткнень біля Торського, Тернів та Макіївки, а російські окупанти намагаються прорвати українську оборону біля Вовчанська та Липців.
Російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії. Жорсткі бої відбуваються на Лиманському напрямку. Станом на зараз, в районах Торського, Тернів і Макіївки, відбулося сім бойових зіткнень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб надає інформацію станом на 16:00 17 червня.
"Ситуація майже вздовж всіє лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля концентрують на Покровському напрямку. Наші захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку", - йдеться в повідомленні.
Протягом поточної доби відбулося 79 бойових зіткнень.
Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Артобстрілів зазнали Грем’яч, Марчихина-Буда, Товстодубове, Леонівка та Волфине.
"На Харківському напрямку на даний час обліковано п’ять боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що на Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві - тривають.
"Жорсткі бої точаться на Лиманському напрямку. Станом на зараз, в районах Торського, Тернів і Макіївки, відбулося сім бойових зіткнень. Біля останнього окупанти завдали удару некерованими авіаракетами. Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки. Наші воїни вживають всіх необхідних заходів для стримування противника", - інформує Генштаб.
Завдання України наразі не дати можливості успіху в наступальних діях рф - Зеленський 16.06.24, 18:20 • 102142 перегляди