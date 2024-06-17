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Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців – Генштаб

Київ • УНН

 • 30827 перегляди

На Лиманському напрямку тривають запеклі бої - сім бойових зіткнень біля Торського, Тернів та Макіївки, а російські окупанти намагаються прорвати українську оборону біля Вовчанська та Липців.

Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців – Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії. Жорсткі бої відбуваються на Лиманському напрямку. Станом на зараз, в районах Торського, Тернів і Макіївки, відбулося сім бойових зіткнень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб надає інформацію станом на 16:00 17 червня.

"Ситуація майже вздовж всіє лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля концентрують на Покровському напрямку. Наші захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку", - йдеться в повідомленні.

Протягом поточної доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Артобстрілів зазнали Грем’яч, Марчихина-Буда, Товстодубове, Леонівка та Волфине.

"На Харківському напрямку на даний час обліковано п’ять боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві - тривають.

"Жорсткі бої точаться на Лиманському напрямку. Станом на зараз, в районах Торського, Тернів і Макіївки, відбулося сім бойових зіткнень. Біля останнього окупанти завдали удару некерованими авіаракетами. Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки. Наші воїни вживають всіх необхідних заходів для стримування противника", - інформує Генштаб.

Завдання України наразі не дати можливості успіху в наступальних діях рф - Зеленський 16.06.24, 18:20 • 102142 перегляди

Анна Мурашко

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