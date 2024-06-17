Киев • УНН
На Лиманском направлении продолжаются ожесточенные бои - семь боевых столкновений у Торского, Тернов и Макеевки, а российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону у Волчанска и Липцов.
Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону возле Волчанска и Липцов - идут боевые действия. Жесткие бои происходят на Лиманском направлении. По состоянию на сейчас, в районах Торского, Тернов и Макеевки, произошло семь боевых столкновений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 17 июня.
"Ситуация почти вдоль всей линии соприкосновения является динамичной. Российские оккупанты основные усилия концентрируют на Покровском направлении. Наши защитники стойко держат занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток произошло 79 боевых столкновений.
Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничье Черниговской и Сумской областей. Артобстрелам подверглись Гремяч, Марчихина-Буда, Толстодубово, Леонивка и Волфино.
"На Харьковском направлении в настоящее время учтено пять боестолкновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска и Липцов - идут боевые действия. Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что на Купянском направлении по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две - продолжаются.
"Жесткие бои идут на Лиманском направлении. По состоянию на сейчас, в районах Торского, Тернов и Макеевки, произошло семь боевых столкновений. Возле последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами. Еще две вражеские атаки продолжаются возле Грековки. Наши воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника", - информирует Генштаб.
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