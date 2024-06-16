Киев • УНН
Задача Украины - не допустить успеха россии в ее наступательных действиях, по словам президента Зеленского, который считает, что ситуация в Харькове стабилизировалась благодаря украинским солдатам, и ожидает подкрепления от партнеров для усиления своих сил.
Сейчас задача Украины не дать россии возможности успеха в наступательных действиях. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Наша задача на сегодня не дать возможности успеха в наступательных действиях рф. На Харьковщине считаю, что сейчас ситуация лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Считаю, что в ближайшее время благодаря нашим партнерам будет усиление наших воинов и будут ответы захватчикам на поле боя крепче,
Он отметил, что не думал бы, что будет в 2025 году, ведь все зависит от силы на поле боя и силы дипломатической работы.
"Что касается войны, я бы не думал бы, что будет в 2025 году и тому подобное. Все зависит от двух вещей: силы на поле боя и силы политической работы, дипломатической работы. Что касается дипломатической работы. Если нам все почти все удастся, то мы дойдем до второго Саммита", - отметил Зеленский.
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