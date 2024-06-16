Завдання України наразі не дати можливості успіху в наступальних діях рф - Зеленський
Київ • УНН
Завдання України - не допустити успіху росії в її наступальних діях, за словами президента Зеленського, який вважає, що ситуація в Харкові стабілізувалася завдяки українським солдатам, і очікує підкріплення від партнерів для посилення своїх сил.
Наразі завдання України не дати росії можливості успіху в наступальних діях. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Наше завдання на сьогодні не дати можливості успіху в наступальних діях рф. На Харківщині вважаю, що зараз ситуація краща, вона стабілізувалася завдяки нашим воїнам. Вважаю, що найближчим часом завдяки нашим партнерам буде посилення наших воїнів й будуть відповіді загарбникам на полі бою міцніші,
Він зазначив, що не думав би, що буде у 2025 році, адже все залежить від сили на полі бою та сили дипломатичної роботи.
"Що стосується війни, я б не думав би, що буде у 2025 році тощо. Все залежить від двох речей: сили на полі бою та сили політичної роботи, дипломатичної роботи. Що стосується дипломатичної роботи. Якщо нам все майже все вдасться, то ми дійдемо до другого Саміту", - зазначив Зеленський.
Сирський обговорив ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ з головою військового комітету НАТО10.06.24, 21:05 • 56757 переглядiв