Сирський обговорив ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ з головою військового комітету НАТО
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський обговорив ситуацію на полі бою та потреби у військах з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив ситуацію на полі бою в Україні головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського у Facebook.
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Сьогодні під час розмови із Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська
Головнокомандувач наголосив, що він щойно повернувся з району бойових дій, де особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях.
Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами
Нагадаємо
Згідно зі зведенням Генерального штабу, кількість бойових зіткнень уздовж всієї лінії фронту зросла до 66, при цьому противник шукає способи зламати українську оборону і витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.