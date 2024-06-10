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Сирський обговорив ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ з головою військового комітету НАТО

Сирський обговорив ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ з головою військового комітету НАТО

Київ • УНН

 • 56756 перегляди

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський обговорив ситуацію на полі бою та потреби у військах з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив ситуацію на полі бою в Україні головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського у Facebook.

Деталі 

Сьогодні під час розмови із Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська

- заявив Сирський. 

Головнокомандувач наголосив, що він щойно повернувся з району бойових дій, де особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях.

Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами 

- пояснив Сирський. 

Нагадаємо

Згідно зі зведенням Генерального штабу, кількість бойових зіткнень уздовж всієї лінії фронту зросла до 66, при цьому противник шукає способи зламати українську оборону і витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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