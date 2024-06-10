Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности ВСУ с председателем военного комитета НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил ситуацию на поле боя в Украине председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Facebook.

Детали

Сегодня во время разговора с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром подробно обсудили ситуацию на поле боя и потребности нашего войска - заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что он только что вернулся из района боевых действий, лично оценил обстановку на разных направлениях и общался с командирами бригад на местах.

Важно иметь общее видение ситуации с нашими партнерами - пояснил Сырский.

Напомним

Согласно сводке Генерального штаба, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 66, при этом противник ищет способы сломать украинскую оборону и вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.