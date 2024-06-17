На Покровском направлении не уменьшается натиск российских оккупантов. Противник уже 32 раза пытался прорвать оборону неподалеку шести населенных пунктов. Более половины столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 17 июня.

Сообщается, что ситуация почти вдоль всей линии соприкосновения является динамичной. Российские оккупанты основные усилия концентрируют на Покровском направлении. Наши защитники стойко держат занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

"Не уменьшается натиск оккупантов на Покровском направлении. Противник уже 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгеновки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские террористы для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую. В настоящее время нанесли всего 6 авиаударов.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

- На Краматорском направлении враг провел четыре атаки неподалеку Григорьевки, Клещеевки и Нового. Две из них продолжаются. Возле микрорайона Новый захватчики поддерживали свои действия авиаударом - били НАРами.

- Враг за сегодня нарастил до девяти количество атак на Кураховском направлении. Шесть отражено нашими защитниками. У Красногоровки оккупанты продолжают давить - идут бои в трех локациях

- На Времовском направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного. Сейчас украинские воины отражают две из указанных атак.

"Защитники Украины эффективно противодействуют попыткам оккупантов прорвать наши оборонительные рубежи", - отмечают в Генштабе.

Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону возле Волчанска и Липцов - Генштаб

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что сейчас задача Украины не дать россии возможности успеха в наступательных действиях.