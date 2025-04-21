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Військовий про ситуацію на Вовчанському напрямку: рф повернула бронетехніку у свої штурми

Київ • УНН

 • 338 перегляди

На Вовчанському напрямку окупанти відновили застосування бронетехніки, зокрема МТЛБ, у своїх штурмах. За словами військового, ворог комбінує механізовані групи з мотоциклістами для прориву оборони попри значні втрати.

Військовий про ситуацію на Вовчанському напрямку: рф повернула бронетехніку у свої штурми

Російські окупанти повернули використання бронетехніки у свої штурмові дії на Вовчанському напрямку на Харківщині. Про це повідомив командир реактивної артилерійської батареї 58 окремої мотопіхотної бригади Вадим Єременко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На Вовчанському напрямку ворог активно застосовує механізовані штурми, переважно на МТЛБ, які рухаються великими групами в одному напрямку. Їх підтримують мотоциклісти, яких у них багато зараз, так звані рої, це по 10-20 мотоциклістів. Така тактика вже стала для них типовою. Певний час противник утримувався від використання бронетехніки, але наразі ми спостерігаємо її повернення у штурмові дії

- розповів Єременко.

За його словами, перед атаками ворога йде масована вогнева підтримка, працює ствольна артилерія, Гради, міномети.

Загалом ворог продовжує стратегію м’ясних штурмів, робить ставку на кількість попри величезні втрати, але ми це бачимо, ми до цього готові, ворог відчутно несе втрати

- сказав Єременко.

Він зазначив, що росіяни комбінують мотогрупи і піхоту, і МТЛБ.

Мотоцикли використовуються для швидкого прориву оборони або доставки штурмовиків ближче до позицій. Це створює певну динаміку. Але наші FPV-дрони, наші розрахунки всі дуже влучно вже набили руку знищувати всі ці мотопіхотні групи

- сказав Єременко.

Доповнення

15 квітня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські війська активно ведуть наступальні дії на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанська та Куп’янська. Окупанти використовують штурмові групи, техніку та артилерію, аби знищити позиції українських захисників. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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